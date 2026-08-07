Meta, Kylie Jenner gibi ünlü isimlerle lansmanını yaptığı yeni nesil akıllı gözlüklerinin geniş kitlelerce benimsenmesini hedefliyor. Ancak bu planlar, İngiltere'deki işletmelerin gizlilik endişeleri nedeniyle engelle karşılaştı. Ülkedeki lüks restoranlar, müşteri ve çalışanların gizliliğini korumak amacıyla 359 sterlin değerindeki gözlüklerin kullanımını yasakladı.

London'daki Simpsons in the Strand, Arlington ve The Park gibi ünlü mekanların sahibi restoran işletmecisi Jeremy King, konukların kayıt yapan bu gözlükleri takmaması gerektiğini belirtti. King, doğuştan sahip olunan gözler dışında hiçbir şeyle konukların gizliliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

YASAKLAYAN MEKANLAR HIZLA ARTIYOR

Özel üyelikli kulüp zinciri Soho House'un mekanlarında da benzer bir uygulama yürütülüyor. Kulüp yetkilileri, mekanlarında izinsiz görüntü alınmasına izin verilmediğini ve bu cihazların da istisna teşkil etmediğini doğruladı.

Wetherspoons pub zinciri de mekanlarında bu gözlüklerle kayıt yapılmasına müsaade etmiyor. Şirketin üst yöneticisi Tim Martin, mekanlarında müşteri ve çalışanların izinsiz çekilmesinin yasak olduğunu belirtti. Martin, gizli takibe imkan tanıyan bu gözlüklerin mevcut kuralları ihlal ettiğini ve kameraların kapatılması gerektiğini vurguladı.

Tiyatro salonları da akıllı gözlükler konusunda benzer bir tutum sergiliyor. Bristol Hippodrome, Edinburgh Playhouse ve Londra'daki birçok tiyatronun sahibi olan ATG Theatres sözcüsü, oyunlar sırasında çekim yapılmasına izin verilmediğini ve bu gözlükleri takan kişilerden cihazları çıkarmalarının isteneceğini kaydetti.

ŞİKAYETLER ZİRVEDE

Sıradan bir gözlüğü andıran ve küçük kameralarla donatılan cihazlar, izinsiz çekim yapılmasına dair endişeleri beraberinde getiriyor. Meta, çekim sırasında yanan küçük LED ışığı güvenlik önlemi olarak sunsa da rıza dışı kaydedilen görüntülere ilişkin şikayetler artış gösteriyor. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, platformda insanları taciz eden veya istismar eden içeriklerin kaldırılacağını duyurdu.

Gözlük satışları son bir yılda üç katına çıkarak dünya genelinde 7 milyon seviyesine ulaştı. Bazı işletmeler ise teknolojiyi olumlu karşılıyor. Michelin yıldızlı şef Tom Kerridge, çekim yapmanın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini ve bu cihazların yaratıcı yollarla kullanılabileceğini belirterek gözlükler karşı olmadığını ifade etti.

Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada, ürünlerin müzik dinleme, canlı çeviri ve eller serbest arama gibi pratik kolaylıklar sağladığını belirtti. Güvenliğin ön planda tutulduğunu vurgulayan sözcü, çekim sırasında yanan LED ışığının kapatılamayacağını ve kapatılması durumunda kameranın devre dışı kalacağını kaydetti.