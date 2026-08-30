Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) etkili olan şiddetli fırtına, denizcilik alanında da can aldı. Eski ralli şampiyonu ve iş adamı Dimi Mavropoulos (76), içinde bulunduğu yatın Cape Greco açıklarında kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KIZI VE PARTNERİ KURTARILDI

Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle kontrolden çıkan yat, bölgede parçalandı. Mavropoulos'un yatında bulunan kızı ile partneri denize atlayarak kurtarılmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen helikopterle denizden alınan iki kadın, hastaneye kaldırıldı.

Mavropoulos ise ekipler tarafından bilinci kapalı halde denizden çıkarıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 76 yaşındaki iş adamının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede fırtınaya yakalanan diğer tekneler için de geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.