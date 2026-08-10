Sabah saatlerinde fabrikaya gelen çok sayıda işçi, üretim alanındaki makineler, ütüler ve klimaların taşındığını gördüklerini belirtti. Atölyenin büyük ölçüde boşaltıldığını söyleyen çalışanlar, şirket yönetiminin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

“BİZİ SÜREKLİ OYALADILAR”

Yıllardır fabrikada çalıştığını belirten bir işçi, işyerinin kapanmaması için uzun süre beklediklerini ancak sonunda atölyenin boşaltıldığını gördüklerini söyledi.

İşçi, “Biz bu işyerine güvendik. Yıllarımızı verdik, ekmek yediğimiz kapı kapanmasın diye sabrettik. Sürekli ‘İş alıyoruz, iş geri çekiliyor’ diyerek bizi oyaladılar. Ne yazık ki sonunda atölyenin boşaltıldığını gördük” dedi.

Çalışanlar, şirket yönetimine ulaşamadıklarını savundu. İşçiler, şirketin eski ortaklarından Tahir Dizek’in cezaevinde bulunduğunu iddia ederken, diğer patron Abdurrahman Bey’in ise telefonlarına yanıt vermediğini ve bazı çalışanların numaralarını engellediğini ileri sürdü.

İŞÇİLER BAKANLIĞA SESLENDİ

Dört aylık ücretlerinin yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödenmesini isteyen işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulundu.

Haklarının gasp edildiğini belirten çalışanlar, alacaklarının ödenmesi için hukuki mücadele başlatacaklarını ve emeklerinin karşılığını alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.