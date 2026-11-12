Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi.

116 SUÇTAN ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Sayal'ın tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Firari suçluların yurt dışında saklanarak adaletten kaçamayacağını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır! Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir! Kırmızı Bülten’le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik! Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz! Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir!"