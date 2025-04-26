CIA’in dijital inovasyon biriminin başkan yardımcısının oğlu Michael Gloss, 2024 yılında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu için savaşırken öldürüldü.

21 yaşındaki Michael Alexander Gloss, ailesinin yayımladığı bir ölüm ilanına göre 4 Nisan 2024'te “Doğu Avrupa’da” hayatını kaybetti.

Annesi Juliane Gallina, Şubat 2024'te CIA'ye atandıktan sadece birkaç ay sonra Rus ordusu için savaş oğlunun ölümünü duyurdu.

Michael Gloss'un, Virginia'da orta sınıf bir çocukluk geçirdikten sonra, kendini bir komunist olarak tanımlayıp ABD'ye olan nefretini ilan etti ve yaklaşık 3 yıl sonra Rusya giderek orduya yazıldı. Gloss, burada Ukrayna'ya karşı savaşırken öldü.

TAARRUZ BİRLİKLERİNDE BİR AMERİKAN

Gloss'un Rus sosyal medya sitesi VKontakte'de açtığı bir sayfada kendini “çok kutuplu dünyanın destekçisi” olarak tanıttı.

Gloss, “Evden kaçtım. Dünyayı gezdim. Faşizmden nefret ediyorum. Vatanımı seviyorum” diye yazdı. Sayfasında Rusya ve Filistin bayrakları da paylaşıldı.

Rus merkezli haber sitesi iStories’in bulgularına göre Gloss, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusuyla sözleşme imzalayan 1500'den fazla yabancıdan biri.

Eylül 2023'te imzaladığı kontrat, kayıt ofisinden sızan belgeler sayesinde ortaya çıktı. Aralık 2023'te ise Soledar yakınlarındaki Ukrayna mevzilerini ele geçirme görevi verilen bir hava indirme alayına gönderildiği belirtildi. Tanıdıkları, Gloss'un cephe hattındaki ağır çatışmalara katılan “taarruz birliklerinde” görev yaptığını söyledi.

Ailesinin yayımladığı ölüm ilanında, “Asil kalbi ve savaşçı ruhuyla Michael kendi kahramanlık yolculuğunu sürdürüyordu, ta ki 4 Nisan 2024’te Doğu Avrupa’da trajik bir şekilde hayatını kaybedene kadar” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE RADİKALLEŞTİ

Ölüm ilanında Rusya ve Ukrayna’dan ya da ölümünün koşullarından söz edilmedi. Üniversite yıllarında cinsiyet eşitliği ve çevre hareketlerinde aktif olan Gloss, 2023'te Türkiye'nin Hatay ilinde meydana gelen korkunç deprem sonrası yardım çalışmalarına da katılmıştı.

Türkiye'de kaldığı süre boyunca ABD’nin İsrail'e desteğine ve Gazze savaşına öfkesi daha da büyüdü. Bir tanıdığı, “Genellikle Filistin hakkında videolar izliyordu ve Amerika'ya çok öfkeliydi” dedi.

Ardından Rusya'ya gitme fikrine kapıldı. Rusya'da askere yazılmasının ardından Nepal kökenli sözleşmeli askerlerle birlikte eğitim aldı.

Yakınları, Gloss'un savaşmaya istekli olmadığını, sadece Rusya vatandaşlığı almak ve ülkede kalmak istediğini ifade etti. Ölümüne dair ayrıntılar ise hâlâ bilinmiyor.