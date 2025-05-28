Reuters'ın haberine göre General Motors, New York'taki bir tahrik sistemleri fabrikasında motor üretimini artırmak amacıyla en az 800 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.
Bu yatırım, daha önce tesiste elektrikli araç tahrik üniteleri üretmek için açıklanan 300 milyon dolarlık taahhüte göre bir değişiklik anlamına geliyor.
Reuters'ın haberine göre General Motors, New York'taki bir tahrik sistemleri fabrikasında motor üretimini artırmak amacıyla en az 800 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.