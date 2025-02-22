Google, sunduğu yeni özellik ile kullanıcıların gelen kutularından çıkmadan faturalarını ödeyebilmelerini sağlayarak ödeme yönetiminde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu, süreci basitleştirmenin yanı sıra, finansal işlemleri yürütmek için birden fazla harici uygulama veya platform kullanma ihtiyacını da azaltıyor.

Bu yeni özellik ile birlikte Android ve iOS cihazlarındaki Gmail kullanıcıları, faturalama ile ilgili e-postalarda hızlı işlem butonlarına sahip olacak. Kullanıcıyı ilgili ödeme platformuna yönlendiren "Fatura öde" seçeneği, ödeme detaylarını görüntülemeden önce işlemi onaylamanızı sağlayan "Faturayı İncele" ve Google Görevler üzerinden otomatik hatırlatıcı zamanlayan "Bana Hatırlat" gibi seçenekler de mevcut olacak.

Uygulamanın son sürümündeki bu güncelleme, ödemeleri birkaç dokunuşla yönetmeyi kolaylaştırıyor. Banka hesabının bağlanması durumunda hızlı fatura iptalleri yapılabilmesine olanak tanırken, Gmail özet kartları sayesinde bilgilerin daha düzenli bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Connect portalına göre, bu optimizasyon, Google servislerinde yapay zekanın uygulanması sayesinde mümkün oluyor.

Google’ın duyurusuna göre, "Geçtiğimiz ay etkinlik özet kartları duyurusu sonrası, Google Görevler ile faturalarınızı görüntülemenize, ödemenize veya daha sonra ödeme yapmak için hatırlatıcı ayarlamanıza olanak tanıyan güncellenmiş özet kartlarını tanıtmaktan heyecan duyuyoruz."

Bu teknoloji sayesinde platform, gelen mesajlara hızlı aksiyon almayı mümkün kılarak etkinlik, sipariş veya hizmetlere ilişkin faturaların daha verimli bir şekilde ödenmesini sağlıyor. Bu özellik, şu anda hem standart Google hesapları hem de Google Workspace Individual abonesi olan kullanıcılar için mevcut. Ancak güncelleme kademeli olarak sunuluyor, bu nedenle bazı kullanıcılar, Google’ın farklı bölgelerde kademeli olarak dağıtması nedeniyle henüz bu seçeneğe sahip olmayabilir.