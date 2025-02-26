Google, Gmail kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak için SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, daha güvenli bir doğrulama süreci sağlamak için QR (Hızlı Yanıt-Quick Response) kodu kullanımına geçmeyi planlıyor. Bu değişiklik, SMS ile doğrulamanın güvenlik risklerini azaltmayı amaçlıyor.

NEDEN SMS DEVRİNİ BİTİRİYOR?

Forbes'a konuşan Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, SMS doğrulamasının güvenlik açıkları barındırdığını ve siber saldırılara karşı yeterli koruma sağlamadığını ifade etti. Richendrfer’e göre, SMS yoluyla gönderilen kodlar, dolandırıcılar tarafından ele geçirilebilir veya kullanıcılar kodu içeren cihaza erişemeyebilir.

Buna ek olarak, SMS doğrulamasının çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığına vurgu yapan Google, ‘trafik pompalama’ olarak bilinen bir yöntemin son zamanlarda yaygınlaştığı söyledi. Richendrfer, dolandırıcıların belirli numaralara yüksek miktarda SMS gönderilmesini sağlayarak bu mesajlardan gelir elde ettiğini ifade etti.

GÜVENLİK AÇIKLARI ENGELLENECEK

Google, mevcut SMS tabanlı doğrulama sistemini aşamalı olarak devre dışı bırakacak ve yerine QR kodlarıyla doğrulama yöntemini getirecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama sırasında cihazlarının kamerası ile QR kodu tarayarak hesaplarını doğrulayabilme yapabilecek.

Bu yeni sistem, kullanıcıların kimlik avı saldırılarına karşı daha iyi korunmasını sağlarken, mobil operatör kaynaklı güvenlik açıklarının da önüne geçmeyi hedefliyor. Google, geçiş sürecine ilişkin detayları ilerleyen dönemlerde duyuracağını söyledi.