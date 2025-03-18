"Medusa" olarak bilinen bu fidye yazılımı türü, ilk kez Haziran 2021'de keşfedildi. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile FBI, 12 Mart'ta yaptıkları ortak açıklama ile oluşan tehdite dikkat çekti.

300'DEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Şubat 2025 itibarıyla, bu siber saldırılar 300'den fazla kişiyi etkiledi. FBI ve CISA, Medusa'nın geliştiricilerinin, cihazlara erişim sağlamak için aracılarla işbirliği yaptığını ve bu kişilere 100 bin ila 1 milyon dolar arasında ödeme yaptığını belirtti.

Saldırganlar, hedefledikleri kişilere ulaşmak için kimlik avı kampanyaları düzenliyor ve güncel olmayan yazılım açıklarından yararlanıyor. Medusa fidye yazılımını kullanan saldırı grubu, siber güvenlik şirketi Symantec tarafından 6 Mart’ta yayımlanan bir blogda "Spearwing" olarak tanımlandı.

Yayınlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Çoğu fidye yazılımı grubu gibi Spearwing ve onunla çalışanlar da çift yönlü şantaj saldırıları gerçekleştiriyor. Kurbanların verilerini çaldıktan sonra ağlarını şifreleyerek, fidye ödeme baskısını artırıyorlar. Eğer kurbanlar fidye ödemeyi reddederse, grup çalınan verileri kendi sızıntı sitesinde yayımlamakla tehdit ediyor".

400 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Symantec'e göre, Spearwing 2023'ün başından beri yüzlerce kişiyi hedef aldı. Grubun veri sızıntısı sitesinde yaklaşık 400 mağdur yer alıyor, ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

FİDYELER 15 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Spearwing'in Medusa fidye yazılımı ile talep ettiği fidyeler 100 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişiyor.

Grup, hedef aldığı kişilerin ağlarına erişim sağlamanın yanı sıra, sağlık kuruluşları gibi yasal hesapları da ele geçirerek kötü amaçlı faaliyetler yürütüyor.

MEDUSA’DAN KORUNMA YOLLARI

FBI ve CISA, Medusa fidye yazılımına karşı korunmak için şu önlemleri almayı öneriyor:

- Yedekleme planı: Hassas ve kritik verileri ayrı ve güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, harici hard diskler, depolama cihazları ve bulut hizmetleri kullanın.

- Tüm hesaplarda şifre zorunluluğu: Çalışanlar uzun ve düzenli olarak değiştirilen şifreler kullanmalıdır.

- İki faktörlü kimlik doğrulama: Özellikle web posta hizmetleri, sanal özel ağlar (VPN) ve kritik sistemlere erişimi olan hesaplar için MFA kullanın.

- Tüm işletim sistemlerini, yazılımları ve aygıt yazılımlarını güncel tutun.

- Ağları segmentlere ayırarak fidye yazılımının yayılmasını engelleyin.

- Şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve izlemek için bir ağ izleme aracı kullanın.

- Uzaktan erişim için yalnızca VPN veya güvenli bağlantı noktaları kullanın.

- Yetkisiz tarama ve erişim girişimlerini izleyin.

- Ağ trafiğini filtreleyin ve bilinmeyen veya güvenilmeyen kaynakların iç sistemlere erişimini engelleyin.

- Kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatın.

- Verilerin çevrimdışı yedeklerini oluşturun ve düzenli olarak yedekleme ve geri yükleme yapın.

- Tüm yedek verilerin şifreli ve değiştirilemez olduğundan emin olun.