Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülere yansımıştı.

Habertürk'ün haberine göre, tatilden yansıyan karelerde ise Burak Özçivit'in görüntüsündeki değişiklik dikkat çekti. Fit haliyle tanınan oyuncunun son dönemde kilo aldığı ve göbek bölgesindeki değişim yaşadığı görüldü. Özçivit'in bu değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da çok sayıda yorum geldi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SPORA BAŞLADI

Ünlü oyuncunun yeni bir proje hazırlığı kapsamında bilinçli olarak kilo almış olabileceği iddiaları da konuşulurken, Özçivit'in spora başladığı aktarıldı. Antrenmanlarına yeniden başlayan oyuncu, spor dönüşünde sırt çantasıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.