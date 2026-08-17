ABD'nin Arkansas eyaletindeki tarımsal sulama rezervuarına 96 adet yüzer güneş paneli kurularak göçmen kuşların geçiş güzergahında saha çalışması başlatıldı. Araştırmacılar, panellerin dev ördek ve kaz sürülerinin davranışlarına etkisini ve buharlaşmayı önleme potansiyelini takip etmeye başladı.

GÖÇ YOLUNUN ORTASINA NEDEN PANEL KURULDU?

Güneş enerjisi projeleri genellikle ağaçsız ve düz tarım arazilerine kurulduğu için yerel çiftçilerle üreticileri karşı karşıya getiriyor. Tarım toprakları üzerindeki baskıyı azaltmak isteyen bilim insanları, sulama göletlerini alternatif bir alan olarak değerlendiriyor. Arkansas Nehri Deltası'nda 40 dönümlük bir sulama rezervuarının 0,01 dönümlük kısmına kurulan yüzer tesis, panellerin su yüzeyinde yaratacağı çevresel ve ekonomik etkileri ölçecek.

DEV KUŞ SÜRÜLERİ PANELLERE NASIL TEPKİ VERECEK?

Tesisin kurulduğu bölge, Mississippi Nehri üzerinden geçen Kuzey Amerika'nın en önemli su kuşu göç rotalarından birinin tam merkezinde yer alıyor. Elektrik üretmeye başlayan panellerle birlikte araştırmacılar; ördek ve kazların yapıyı görüp kaçınıp kaçınmadığını, alanı tamamen görmezden mi geldiğini yoksa panellerle etkileşime mi girdiğini saniye saniye izleyecek.

Yüzer panellerin sadece enerji üretmekle kalmayıp göletteki su kaybını da engellemesi hedefleniyor. Panellerin gölge etkisi yaratarak suyun buharlaşmasını azaltması ve kıyı erozyonunu sınırlayarak depolanan sulama suyunu koruması bekleniyor. Test sonuçlarının olumlu çıkması halinde yüzer güneş santrallerinin genişletilerek tarım arazilerinin korunması planlanıyor.