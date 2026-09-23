Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında seyir halinde bulunan bir yelkenli teknede kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 4’Ü ÇOCUK 12 KAÇAK GÖÇMEN Bölgeye ulaşan ekipler, hareket halindeki tekneyi durdurarak arama yaptı. Kontrollerde 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. KIYIYA ÇIKARILIP GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER Operasyonun ardından kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında ise adli işlem başlatıldı. GİYİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ Operasyon sırasında teknede bulunan göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, çevrede dikkat çekmemek amacıyla tekne partisine katılıyormuş gibi şık kıyafetleri tercih ettikleri görüldü.

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