İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerine düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, iki suça yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 12 Ekim’de iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen geçici koruma kimlik belgeleri, kişisel bilgilerin yer aldığı evraklar, ıslak imzalı belgeler, kaşe ve yazıcı ele geçirildi. Ayrıca 2 dizüstü bilgisayar ile şüphelilerin kullanımındaki 6 cep telefonuna el konuldu.

Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemenin tutukladığı 2 şüpheli cezaevine gönderildi.