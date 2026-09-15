İtalya'da sağ görüşlü hükümetin, düzensiz göçmen krizinden dolayı suçladığı sol görüşlü hükümetin iktidarda olduğu İspanya'ya karşı Schengen Anlaşması'ndan doğan serbest dolaşımı ağustos ayı başında askıya almasıyla başlayan kriz sürüyor.

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetinin İspanya'ya yönelik sınır kontrolünü 15 gün süreyle ikinci kez uzatma kararı almasının ardından, İspanya İçişleri Bakanlığı da sınır kontrollerini 8 Ekim'e kadar sürdürme kararı aldığını duyurdu.

DİPLAMATİK KRİZE NEDEN OLDU

Her iki ülke arasında diplomatik krize neden olan karşılıklı atışmadan dolayı İspanya ve İtalya arasında doğrudan bağlantı sağlayan havaalanları ve limanlardaki sınır kontrollerinin uzatılması kararı, İçişleri Bakanlıklarınca Avrupa Birliği'ne bildirildi.

İspanya, İtalya'ya yönelik serbest dolaşımı askıya alma kararını son olarak 23 Eylül'e kadar uzatmıştı.

İtalya hükümeti, "potansiyel terörist sızma tehdidi" nedeniyle İspanya ile arasındaki sınır kontrollerini uzattığını savunurken, İspanya ise bu ülkeye karşı şimdiye kadar aldığı "tedbirleri gerektiren koşulların değişmediğini" gerekçe göstererek, sınırlarını İtalya'dan gelenlere karşı koruyacağını açıkladı.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Bu arada İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Senato'da İspanyol gazetecilerin İtalya ile yaşanan krize ilişkin sorularını yanıtlarken, Meloni hükümetini "konuyu iç siyasete malzeme yapmakla" suçladı.

"Bu konunun iç siyasete alet edilmesi utanç verici bir durum." diyen Albares, "Üstelik, bu durum, İspanyol halkının onuruna ve Avrupa'nın birlik ve dayanışmasına yönelik doğrudan bir saldırı niteliğindedir. Oysa Avrupa, dayanışma olmadan var olamaz." şeklinde konuştu.

SEBTE'DEKİ KRİZ İTALYA İLE İSPANYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GERİLMESİNE YOL AÇMIŞTI

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.