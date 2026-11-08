Edirne merkeze bağlı Büyükdüllük ile Değirmenyeni köyleri arasında bulunan Göl Baba sulak alanı, sonbahar renklerine büründü. Yılın dört mevsimi farklı görüntüler sunan alanın sonbahar manzarası dronla kaydedildi.
Farklı kuş türlerini barındıran Göl Baba, kış aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
Doğal güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçi çeken sulak alan, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında yer alıyor.
Göl Baba, yaz aylarında ise balıkçılara geçim kaynağı oluyor. Üreticiler de bölgede hayvanlarını otlatıyor.