ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından Salı günü yapılan açıklamada," Trump yönetiminin devlet yardımına muhtaç kalabileceği değerlendirilen" başvuru sahiplerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmak ve erişimi sınırlandırmak amacıyla tüm göçmen vizesi başvurularını durdurduğu" duyuruldu.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Ağustos ayının başlarında tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda başlatılan uygulama kapsamında vize randevuları "derinlemesine eğitim" programına uyum sağlamak üzere yeniden düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk görevlilerinin her vize başvurusunu kapsamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirmesini sağlamak amacıyla yılın başından bu yana güncellenmiş rehber ve eğitimler üzerinde çalışıyor.

Financial Times’ın haberine göre, mülakatları önceden planlanmış olan başvuru sahiplerine randevularının iptal edildiğini ve yeni tarih ile saatin kendilerine bildirileceğini içeren e-postalar gönderildi.

200 BİN KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLECEK

Bakanlık yetkilileri bu adımın vize başvuru sahiplerinin ABD hükümeti kaynaklarına bağımlı hale gelmesini önleyeceğini savunuyor.

Uygulama ayrıca, Trump yönetiminin hem yasal hem de belgesiz göçü sınırlamak ve sisteme girişleri daha seçici hale getirmek için devreye soktuğu stratejilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi bu hafta ayrıca, ülkeye ilk olarak turizm veya iş amacıyla giriş yapan iltica başvurusundaki kişilerin vizelerini iptal etme planlarını duyurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen bu adımdan mevcut durumda iltica başvurusunda bulunan 200 bin kadar kişinin etkilenebileceği ve bunun ABD tarihinde gerçekleşen en büyük toplu vize iptali olacağı ifade ediliyor.

VİZE BAŞVURUSU YAPANIN TÜM GEÇMİŞİ DÖKÜLECEK

Associated Press'in haberine göre, Trump yönetimi altında vize başvuru sahipleri sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi ve ek işlem maliyetleri dahil olmak üzere yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Göçmen vizelerindeki durdurma kararı ve eğitim programı, Trump’ın benzer bir "hükümete yük olduğu" gerekçesiyle yönetimin seçtiği 75 ülkeden yapılan başvuruları engelleme girişiminin ardından geldi.

Söz konusu engelleme kararı yakın zamanda bir federal yargıç tarafından iptal edilmişti.

Ulusal Göç Hukuku Merkezi kıdemli avukatı Joanna Cuevas Ingram geçen hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: