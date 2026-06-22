Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki özel bir maden ocağında, 17 Haziran saat 08.30 sıralarında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor. Geçtiğimiz 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatıldığı belirtilen maden ocağına, iddiaya göre göçük kontrolü amacıyla giren işçilerden Özkul, yaşanan çökme nedeniyle mahsur kaldı. Yanındaki diğer iki madenci ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

ÇALIŞMALAR 350 METRE DERİNLİKTE SÜRÜYOR

Olayın ardından Zonguldak'tan bölgeye sevk edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı tahlisiye ekipleri, maden ocağı içerisinde mahsur kalan işçiyi kurtarmak için gece gündüz aralıksız bir çalışma yürütüyor. Yer altında çöken alanları kazarak ilerlemeye çalışan ekiplerin, yerin 350 metre derinliğinde mahsur kalan Muhammed Özkul'a ulaşmak için maden içerisindeki ilk alanı açtıkları, ikinci alanı açmak için ise çalışmalara başladıkları öğrenildi.

SORUŞTURMADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Meydana gelen göçük olayının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. mahkemece tutuklanırken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.