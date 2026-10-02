Müzik sektöründe büyük Doğu Karadeniz’in “göğe komşu” toprakları olarak anılan Artvin’de hasat hareketliliği başladı. Tarlalarda olgunlaşan başakların altın sarısına dönmesiyle birlikte üreticiler, uzun süredir bekledikleri hasat mesaisine geçti.
BAŞAKLAR ALTIN RENGE BÜRÜNDÜ
Bölgenin kendine özgü coğrafyasında yetişen ürünlerde hasat dönemi geldi. Tarlalarda sararan başaklar, yaz mevsiminin sonuna doğru olgunlaşırken üreticiler de biçim çalışmalarına başladı.
TARLALARDA HASAT HAREKETLİLİĞİ
Başakların hasada hazır hale gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğunluk yaşanıyor. Üreticiler, emekle geçen sezonun ardından ürünlerini toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hasat mesaisiyle birlikte bölgedeki tarım alanlarında hareketlilik de arttı.: müzik içerikleri