Çanakkale'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kalbin ön yüzünü etkileyen ağır bir kalp krizi geçirdiği kesinleşti. Zamanla yarışılan 40 dakikalık acil operasyonla tıkalı damarı açılan sanatçının kalbinde oluşabilecek kalıcı doku hasarı ve hayati risk son anda engellendi.

DOKTORUNDAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Operasyonu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, müdahalenin ardından kritik detayları kamuoyuyla paylaştı. Akşit, ünlü komedyenin durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, "Cem Yılmaz, bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle hastaneye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ve hızlı sevk sürecinin hayat kurtarıcı bir rol oynadığı belirtildi. Vakit kaybetmeden anjiyo laboratuvarına alınan sanatçının, kalbin ön duvarını besleyen ana damarındaki tıkanıklığa doğrudan müdahale edildi.

ZAMANLA YARIŞILAN 40 DAKİKALIK OPERASYONDA NE YAPILDI?

Prof. Dr. Ercan Akşit liderliğindeki uzman ekip, ünlü oyuncuya el bileğinden girilerek anjiyo işlemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren hassas operasyon esnasında tıkalı olan koroner damara balon ve stent uygulaması yapıldı.

Rahatsızlığın başlamasından itibaren iki saatlik kritik zaman diliminde müdahalenin tamamlanması, kalp dokusunun korunmasını sağladı. Yetkililer, bu hızlı müdahale gerçekleşmeseydi krizin kalıcı kalp yetersizliğine ilerleyebileceğini kaydetti.

SAĞLIK BAKANI VE AİLESİ SON DURUM HAKKINDA NE DEDİ?

Başarılı ameliyatın ardından koroner yoğun bakım ünitesine alınan Cem Yılmaz'ın bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı resmi açıklamada, tüm tıbbi süreçlerin başarıyla yönetildiğini ve hastanın yakın takibinin sürdüğünü ifade etti.

Sanatçının ağabeyi Can Yılmaz ise kardeşinin tedavisinin tamamlandığını ve doktor kontrolünde dinlendiğini açıkladı. Yılmaz ailesi geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederken, hastanedeki yoğun bakım takibinin iki gün boyunca devam edeceği duyuruldu.