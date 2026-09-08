Ünlü şarkıcı Songül Karlı, yeni sezonda “Sana Değer” programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Program için yayınlanan tanıtım videosunda görüntülenen Karlı’nın yüzündeki değişim ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

TANITIMDAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde geçirdiği estetik işlemlerle adından söz ettiren Karlı’nın tanıtımdaki görüntüsünü gören bazı takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirtti.

Paylaşımın altına “Bu kim?”, “Songül’e ne oldu?” ve “Kendinize yazık ettiniz” gibi yorumlar yapıldı.

GÖĞÜS ESTETİĞİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Songül Karlı daha önce göğüs estetiğiyle ilgili yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, “Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle yeni bir operasyon ihtimalinin sinyalini vermişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Karlı’nın son görüntülerinde yüzündeki değişimin belirgin olduğu görüldü. Şarkıcının botoks, dudak dolgusu, elmacık dolgusu ve nazolabial dolgu gibi estetik uygulamalardan yararlandığı öne sürüldü.

Karlı’nın “Sana Değer” tanıtımındaki yeni görüntüsü sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.