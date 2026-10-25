Ünlü şarkıcı İrem Derici, estetik operasyonuyla ilgili yeni bir karar aldı. Göğüslerini geçmişte olması gerekenden daha büyük yaptırdığını belirten Derici, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle önümüzdeki şubat ayında meme küçültme ameliyatı olacağını duyurdu.

“GÖĞÜSLERİMİ GEREĞİNDEN BÜYÜK YAPTIRDIM”

İrem Derici, yıllar önce yaptırdığı silikon operasyonundan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Göğüslerinin boyutunun kendisi için fazla olduğunu belirten şarkıcı, bu durumun şiddetli bel ağrılarına neden olduğunu söyledi.

Derici, fiziksel rahatsızlıklarının yanı sıra kıyafet seçiminde de sorun yaşadığını ifade etti. Göğüslerinin, tercih ettiği kıyafetlerin üzerinde istediği gibi durmasını zorlaştırdığını belirten sanatçı, bu nedenle küçültme operasyonuna karar verdi.

2017'DE 45 KİLOYKEN SİLİKON TAKTIRDI

Estetik geçmişi hakkında da konuşan İrem Derici, silikon operasyonunu 2017 yılında, henüz 45 kilo olduğu dönemde yaptırdığını hatırlattı. Şarkıcı, güncel kilosunun 58'e ulaşmasıyla birlikte vücut oranlarının ve ihtiyaçlarının değiştiğini belirtti.

Yaşadığı sorunları geride bırakmak isteyen Derici, önümüzdeki şubat ayında meme küçültme ameliyatı olmayı planlıyor.