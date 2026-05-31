Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs 2026 Pazar gününe ait günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Paylaşılan verilere göre, yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgelerde sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK

Yayınlanan tahmin haritasına göre; özellikle Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yer yer yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Raporda yer alan bilgilere göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller ve yağışların etkili olacağı zaman dilimleri şu şekilde:

İl Beklenen Hava Durumu ve Zaman Dilimi Kırklareli Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Bolu Öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Düzce Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Kastamonu Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Zonguldak Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Artvin Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Trabzon Aralıklı sağanak yağışlı Kars Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU'DA RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Hava tahmin raporunda dikkat çeken bir diğer unsur ise rüzgar uyarısı oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman çevreleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 40-60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

YAĞIŞ YENİ HAFTADA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji'nin 1 Haziran 2026 Pazartesi gece yarısı (00:00 - 06:00) tahminlerine göre ise yeni haftanın ilk saatlerinde yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkisini kaybedecek. Gece saatlerinde sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif sağanak geçişleri görülürken, iç ve batı kesimlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.