YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek, Bakırköy ve Denizli Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyonların ardından açıklama yaptı. İktidarı eleştiren Zeybek, fon vurgunuyla ilişkilendirdiği kişilere yönelik tutum ile muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar arasında karşılaştırma yaptı.

Zeybek, açıklamasında iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara odaklandığını belirterek, “İktidar fon vurgunuyla köşeyi dönen yandaşlarını görmezden geliyor, muhalefet belediyelerine yönelik operasyon peşinde koşuyor! Bu sabah önce Bakırköy, ardından Denizli Merkezefendi Belediyesi hedef alındı” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLARI GÜNDEME GETİRDİ

Ekonomide yaşanan sorunlara da değinen Zeybek; emeklilerin, memurların, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. İktidarın vatandaşların ekonomik sorunlarına kayıtsız kaldığını savunan Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emekli geçinemiyormuş, memur ay sonunu getiremiyormuş, işçi alın terinin karşılığını alamıyormuş, çiftçi üretemiyormuş, esnaf kepenk kapatıyormuş… Hiçbiri umurlarında değil!”

Zeybek, Türkiye ekonomisinde güven sorunu yaşandığını öne sürerek iktidarın önceliğinin vatandaşların sorunları yerine siyasi geleceği olduğunu iddia etti.

"İLK SEÇİM SANDIĞINDA ÇOK BÜYÜK BİR YENİLGİ YAŞAYACAK"

İktidarın halkın yaşadığı yoksulluk ve geçim sıkıntısı yerine koltuğunu korumaya odaklandığını savunan Zeybek, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde de iktidarın yenilgi yaşayacağını öne sürdü.

Zeybek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Vatandaşın derdiyle değil, koltuğuyla dertlenenler; kendi siyasi geleceklerini düşünenler, ilk seçim sandığında çok büyük bir yenilgi yaşayacak.

Milletin iradesinden kaçamayacaksınız.”