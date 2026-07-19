Başarılı oyunculuğuyla tanınan Gökçe Bahadır, kariyerine kısa bir ara vererek annelik heyecanına hazırlanıyor. 2022 yılında Emir Ersoy ile evlenen ünlü oyuncunun hamilelik sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahadır ve Ersoy çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

GÖKÇE BAHADIR VE EMİR ERSOY'UN KIZLARI OLACAK

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin ilk bebeklerinin kız olacağı öğrenildi. 3 aylık hamile olan Bahadır, bu özel dönemi eşiyle birlikte sakin bir şekilde geçiriyor.

Ünlü çiftin şu sıralar Bodrum'da tatil yaptığı belirtildi.

2022'DE ALAÇATI'DA EVLENMİŞLERDİ

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 2022 yılında Alaçatı'da düzenlenen romantik bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ardından özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bebek haberinin ardından sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

"OLURSA ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ" DEMİŞLERDİ

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, daha önce çocuk sahibi olma konusuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Daha çok erken. Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, şimdi ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.