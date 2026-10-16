Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, 25 Şubat 2022'de İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandırmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda anne baba olacaklarını duyurmuştu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamileliğinin nasıl geçtiğini anlatan oyuncu, hazırlıkların da yavaş yavaş başladığını söyledi.

“HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR”

Hamilelik süreciyle ilgili konuşan Gökçe Bahadır, kendisini iyi hissettiğini belirtti. Oyuncu, gazetecilerin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi.”

İŞ HAYATINA KISA BİR MOLA VERDİ

Hamilelik döneminde aşerme yaşamadığını da söyleyen Bahadır, işlerine bir süre ara verdiğini açıkladı. Oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve ilerleyen dönemde çalışmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım.”

YAĞMURDAN KAÇAMADI

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış, Gökçe Bahadır'ı da hazırlıksız yakaladı. Aracını beklediği sırada ıslanmaktan kurtulamayan oyuncu, gazetecilere esprili bir şekilde takıldı.

Bahadır, “Gökçe Bahadır sırılsıklam oldu diye not düşersiniz” diyerek yaşananlara gülümsedi.