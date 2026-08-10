Oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, hamilelik haberinin ardından ilk kez sahneye çıktı. Dört aylık hamile olan Bahadır, eşi Emir Ersoy'un orkestrası eşliğinde Bodrum'da konser verdi. Ünlü oyuncunun sahnedeki görüntüsü ve belirginleşen karnı geceye damga vurdu.

HAMİLELİK SONRASI İLK KEZ SAHNEDE

Hem oyunculuk hem de müzik kariyerini sürdüren Gökçe Bahadır, Bodrum'daki konserinde sevenleriyle buluştu. Eşi Emir Ersoy'un orkestrası eşliğinde sahne alan Bahadır, performansıyla beğeni topladı.

EŞİNE AİT ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Son dönemde müzik çalışmalarına da ağırlık veren Bahadır, stüdyoya girerek seslendirdiği Papatya şarkısını Bodrum'daki konserinde de söyledi. Sözü ve müziği Emir Ersoy'a ait olan şarkı, gecenin öne çıkan performanslarından biri oldu.

SİBEL CAN SÜRPRİZİ

Bahadır, konser sırasında hayranı olduğunu söylediği Sibel Can'ı da unutmadı. Ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarından Kanasını kendine has yorumuyla seslendiren Bahadır, seyircilerine sürpriz yaptı.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Dört aylık hamile olan Gökçe Bahadır'ın sahnedeki görüntülerinde belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini birlikte sürdüren Bahadır, hamilelik döneminde de sahne çalışmalarına devam ediyor.