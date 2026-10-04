Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 2022 yılında evlenen çift, bebek heyecanını bu kez anne ve baba olarak yaşayacak.

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Bahadır, bu özel süreci mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak oyuncudan hamilelik dönemine ait yeni bir fotoğraf geldi.

AYNA KARŞISINDA HAMİLELİK POZU

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Gökçe Bahadır, ayna karşısında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncunun karnının iyice belirginleştiği kare, takipçilerinin de ilgisini çekti.

“ÇOCUK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ”

Daha önce annelik hakkında konuşan Gökçe Bahadır, çocuk sahibi olmanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu söylemişti.

Bahadır, “Çocuk dünyanın en güzel şeyi” ifadelerini kullanmıştı.