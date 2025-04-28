Şarkıcı Gökçe Kırgız, 'Gürkan Şef ile Mangal Keyfi' programına konuk oldu. "Mutfakta vakit geçirmeye bayılırım. Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı" diyerek güldü.

Şarkıcı, bir kokunun doğal kokusunu doğru bir şekilde tanımlayamama olarak bilinen 'Parosmia' adlı bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

"SÜREKLİ İSTİFRA EDİYORUM"

Gökçe Kırgız "Her kokuyu alamıyorum. Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Sarımsağı yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi.

Bu hastalığın dünya genelinde sadece yüzde beş oranında görüldüğünü belirten Kırgız, "Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı yeni tanıdı. Corona döneminden beri bu acıyı çekiyorum ve iyileşmek istiyorum" diye konuştu.