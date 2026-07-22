Kaza, mayıs ayında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Ters yöne giren Emine Arslan yönetimindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş’a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Emine Arslan da yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sürücü Arslan, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Arslan’ın ehliyetine 1,5 yıl süreyle el konulurken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konut terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçerek Gökçe Kurtulmuş’a çarptığı anların yer aldığı görüldü. Görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığını ifade eden anne Türkan Uzcan, kızının kaldırımda yürüdüğü sırada aracın otoparktan yüksek hızla çıktığını, demir dubaları devirip elektrik direğine çarptığını ve ters yönden ilerlediğini söyledi. Önüne araç çıkması üzerine sürücünün sola yöneldiğini belirten Uzcan, sürücünün ifadesinde direksiyonun kilitlendiğini öne sürdüğünü aktardı.

Uzcan, aracın hızla şehrin en yoğun caddelerinden birinde karşıya geçtiğini, çevrede bulunan üç kişinin sesi duyup kaçtığını, kızına ise bir iş yerinin önünde aniden çarptığını belirterek, “Her şey saniyeler içinde oldu. Olayın bu kadar vahim olduğunu ilk başta bilmiyordum. Sürücü için yüzde 100 kusurlu deniliyor, kızım ise tamamen kusursuzdu. Duvar dibinden yürüyordu, hiçbir suçu yoktu ama pisi pisine öldü” dedi.

Kızının kazada beden bütünlüğünün bozulduğunu ifade eden Uzcan, “Kızımı ambulansa alamıyorlar, çekiciyle aracı üzerinden kaldırıyorlar. Cenaze aracıyla parçaları poşete konularak morga götürülüyor. Ben morgda sadece buz gibi olmuş kafasına sarıldım, gözleri açıktı. Çok ani yakalanmış. O sırada Alanya’dan geliyordum, 2,5 saatlik yol bitmek bilmedi” diye konuştu.

Mahkeme kararına itiraz edeceklerini belirten Uzcan, verilen cezanın yetersiz olduğunu savunarak, “Bu cezalar ağırlaşsın” çağrısında bulundu.