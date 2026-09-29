Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren GESTAŞ, yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin hava şartları nedeniyle yapılamayacağını açıkladı.

KABATEPE'DEN 5 SEFER İPTAL

Yapılan duyuruya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den hareket etmesi planlanan 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe yönüne yapılması planlanan 07.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 seferleri de aynı nedenle gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, bölgede etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle sefer programında yeni değişiklikler yaşanabileceğine karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmesini istedi.