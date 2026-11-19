Çanakkale’de deniz ulaşımını olumsuz hava koşulları etkiledi. Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşım sağlayan feribot seferlerinde değişikliğe gidildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ tarafından yapılan duyuruda, yarın bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

GÖKÇEADA HATTINDA İKİ SEFER İPTAL

Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan seferlerden Kabatepe’den saat 13.00, Gökçeada’dan ise saat 11.00 seferleri iptal edildi.

BOZCAADA SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Geyikli-Bozcaada hattında da iki seferin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Buna göre Geyikli’den saat 15.00 ve Bozcaada’dan saat 14.00 feribot seferleri programdan çıkarıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan iptallerin ardından yolculuk yapacak vatandaşların güncel sefer duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.