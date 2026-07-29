Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’e benzeyen ve 12 yıl önce 87 bin 500 dolar (2014 yılı kuru ile 129 bin lira) ödenen robot kayboldu. Robota ödenen para bugünkü kurla 4 milyon 130 bin lira. Mansur Yavaş, tüm ödemelere rağmen bulunamayan robot için suç duyurusu yaptı ancak sonuç çıkmadı. Gökçek’in ifadesi bile alınmadı.

Kayıp robot için 12 yıl önce 87 bin 500 dolar ödendi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Robot nerede, Gökçek evine mi götürdü. Belediye kasasından milyonlar çöpe gitti, hesap sorulmadı. Ne acıdır ki bu kişi topluma ahlak dersi veriyor” dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Öztürkmen’in soru önergesine verdiği yanıtta, Gökçek hakkında 23 ön inceleme raporu hazırlanarak ilgili makamlara sevk edildiğini açıkladı. Öztürkmen bu dosyalar arasında robotun da olduğunu belirterek “Robot nerede Gökçek evine mi götürdü?” dedi ve şunları söyledi:

GÖKÇEK’İN DOSYALARI

“Gökçek’in robotu evine mi götürdüğü, yoksa beğenmeyip çöpe mi attırdığı belli değil. Belediye kasasından 4 milyon 130 bin lira çöpe atıldı ve hesabı sorulmadı. Hakkında 120 ayrı suçlama ve dosya var. Soruşturma için CHP’li olmak gerekiyor AKP’li ise dokunulmuyor.”