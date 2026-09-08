Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in geçen cuma günü ifade vermesinin ardından, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de bugün Ankara Adliyesi’ne gelerek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Başsavcı Vekili tarafından yaklaşık 5 saat sorgulanan çift, işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Gökçek çiftinin Almanya merkezli Hamag şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, yurt dışında taşınmaz edindikleri ve banka hesaplarına kaynağı açıklanması gereken nakit para yatırdıkları belirtildi. Şüphelilerin ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu da ifade edildi.

Yaklaşık yarım saat süren hakimlik sorgusunun ardından Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

“Düğün takıları ve miras kalan gayrimenkuller”

DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre, Gökçek çifti, ifadelerinde yurt dışında şirket almak için kullandıkları paranın düğünde takılan takıların bozdurulması ve miras kalan gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirlerden oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık yedi sayfalık ifade veren Hülya Gökçek, 2,5 yaşında yetim kaldığını ve ailesinin varlıklı olduğunu belirterek dedesi ve babasından çok sayıda gayrimenkul miras kaldığını anlattı.

Söz konusu taşınmazların satılarak elde edilen paranın bankaya yatırıldığını ifade eden Gökçek, ifade çağrısının ardından hafta sonunun araya girmesi nedeniyle para yatırma işlemlerine ilişkin dekontları henüz bankadan temin edemediklerini savundu.

Soruşturma savcısı ise söz konusu dekontların savcılığa sunulmasını istedi.

Adliyeden protokol kapısından çıkmak istediler

Öte yandan korumaları eşliğinde adliyeden ayrılmak isteyen Ahmet ve Hülya Gökçek, vatandaş girişinin yerine protokol kapısını kullanmak istedi. Ancak görevliler bu talebi kabul etmedi.

Gökçek çifti vatandaş girişinden adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.