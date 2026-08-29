Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ailesinin Almanya’daki gayrimenkul yatırımları gündeme geldi. SÖZCÜ TV programcısı, gazeteci Murat Ağırel’in ulaştığı belgelere göre, Gökçek’in gelini Hülya Gökçek’in 30 bin Euro sermayeyle kurduğu şirketin gayrimenkul varlığı iki yılda 3 milyon 857 bin Euro’ya ulaştı. Aile, 8,5 milyon Euro’luk ticari kompleks için satın alma sözleşmesi imzalarken, 180 milyon Euro’luk alışveriş merkezini de almak için görüşmeler yaptı. Gökçek dönemiyle ilgili 97 suç duyurusunda bulunuldu, yaklaşık 55 milyar TL’lik zarar var. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bir memur maaşıyla bu paralar kazanılır mı?” diye sormuştu.

2 YILDA 3,8 MİLYON EURO

Gazeteci Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin malvarlığını araştırmak için gittiği Almanya’dan aktardığı belgelere göre, Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek, 17 Ağustos 2022’de Türkiye’de düzenlenen noter vekâletiyle Almanya’da HAMAG adlı şirketin kurulması için yetkilendirme yaptı. Şirket 30 Ağustos 2022’de 30 bin Euro sermayeyle kuruldu. Tek sahibi, Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşi Hülya Gökçek oldu. HAMAG adının da Hülya, Ahmet, Melih, Ahmet ve Gökçek isimlerinin baş harflerinden oluşturulduğu belirtildi. Şirketin ilk yılında herhangi bir cirosu ve çalışanı bulunmazken taahhüt edilen 30 bin Euro’luk sermayenin yalnızca 15 bin Euro’su ödendi. HAMAG’ın 2024 bilançosundaki gayrimenkul varlığı yaklaşık 3 milyon 857 bin Euro’ya ulaştı. Bilançoda yer alan “Bank Türkei” ifadesi nedeniyle finansmanın Türkiye’den sağlandığı belirtildi. Ağırel, bu büyümenin tek başına suç anlamına gelmediğini ancak 30 bin Euro sermayeyle kurulan ve başlangıçta cirosu ile çalışanı bulunmayan şirketin milyonlarca Euro’luk gayrimenkul varlığına nasıl ulaştığının açıklanması gerektiğini vurguladı.

15 DAİRE, İKİ DÜKKAN

HAMAG adına Düsseldorf’taki Hohenzollernstraße 30 adresinde bir bina bulunuyor. İçerisinde 15 daire ve iki dükkan bulunan taşınmazın yurda dönüştürüldüğü belirtildi. Şirketin yetkilisinin ise Melih Gökçek’in torunu ve Ahmet Gökçek’in oğlu İbrahim Melih Gökçek olduğu kaydedildi. Dosyanın bir diğer ayağında ise Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert kentinde bulunan “Thomascarree” adlı ticari kompleks yer aldı. Hülya Gökçek’in, 25 Şubat 2025’te yaklaşık 6 bin 524 metrekare kiralanabilir alana sahip kompleks için şahsen alıcı olarak noter huzurunda satın alma sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Mağaza, restoran, büro, muayenehane ve konutların bulunduğu kompleksin yıllık kira gelirinin yaklaşık 636 bin Euro, gerçek satış bedelinin ise 8.5 milyon Euro olduğu aktarıldı. Hülya Gökçek daha sonra satın almaktan vazgeçti, ve cayma tazminatı olarak toplam 570 bin Euro ceza ödendi.

YENİ ROTA LÜKSEMBURG

İki buçuk ay sonra şirketin adı HAMAG Holding GmbH olarak değiştirildi. Ahmet ve Hülya Gökçek, Prof. Dr. Ali Rıza Töngür ile birlikte Lüksemburg’a giderek Massen Alışveriş Merkezi’nin satın alınmasına yönelik görüşmeler yaptı. Ailenin, 180 milyon Euro değerindeki alışveriş merkezini incelediği ve fiyat teklifi aldığı belirtildi.

Gökçek’ten Ağırel’e tehdit

Melih Gökçek, haberdeki iddiaları iftira olarak belirtip Murat Ağırel’i mahkemeye vereceğini söyledi. Ağırel için ağır ifadeler kullanan Gökçek, “Hangi kirli işlere bulaşmış kişi varsa kalkıp seni desteklemiş. Bir de millete ahlak dersi vermeye kalkıyorsun. Bu ülkede ahlak dersi verecek son kişilerden biri sensin. Mahkemede de görüşürüz” ifadelerini kullandı.

HODRİ MEYDAN

Haberinin arkasında olduğunu belirten Murat Ağırel ise “Ben sadece basit bir soru sordum: Bu paranın kaynağı nedir? Hodri meydan. Bekliyorum” yanıtını verdi.