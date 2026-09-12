Alman makamlarının Melih Gökçek’in oğlu ve gelini hakkında 8.7 milyon Euro’ya AVM satın alma girişimi için ’Kara Para Aklama Kanunu’’ (Geldwäschegesetz-GwG) uyarınca inceleme yaptığı ortaya çıktı. Melih Gökçek’i Ankara’da sorgulayan kadın savcı “Alışveriş merkezinin satış bedelinin finansmanı hangi kaynaktan sağlanacaktı? Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümlerine göre sözleşmenin feshedilip, 300 bin Euro ceza ödendiğinden bilginiz var mı?’’ diye sordu. Gökçek ‘’Cezai şart nedeniyle 300 bin Euro ödenmiş’’ cevabını verdi.

Alman Kara Para Aklama kanununa (GwG) göre “Elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler, kara para aklama suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Gökçekler de satış bedelinin kaynağına ve transfer yöntemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi üzerine işlem Alman Kara Para Aklama Kanunu kapsamında sonuçlandırılmadı. Satış sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle de 300 bin Euro ceza ödendi.

PARANIN KAYNAĞI

Ankara’da ifadesi alınan Melih Gökçek’e savcı tarafından bu konuda iki, soru yöneltildi sorular ve cevaplar şöyle oldu:

SORU: Hülya Gökçek tarafından Almanya Velbert’te bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 8,7 milyon Euro’luk alışveriş merkezi yatırımından ne zaman haberdar oldunuz? Bu yatırım kararını kim verdi? Finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktı? Satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda sizin talimatınız veya onayınız oldu mu?

CEVAP: Bahse konu AVM satın alma hususu ile bir bilgim daha öncesinde yoktu. Ben de medyaya intikal eden konular kadar bilgi sahibiyim. Yanlış bilgi vermek istemediğim için aynı şekilde kendilerinden sorulmasını talep ediyorum. Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamıştır.

SORU: Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği belirtilmektedir. Bilginiz var mı, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?

CEVAP: Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamış. Sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro cezasını ödediğini söyledi. Bunu yakın zamanda öğrendim.

Şüpheli işlem bildirimi

Alman Kara Para Aklama Kanunu’na göre, gayrimenkul işlemlerinde paranın suçtan kaynaklanmış olabileceği şüphesi, halinde yükümlülerin durumunun Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirmesi gerekiyor. Bildiriminin ardından satış bekletilebiliyor. Alman Ceza Kanunu’na göre suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Eylem örgütlü işlenirse ceza10 yıla kadar çıkıyor.