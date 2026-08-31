Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma, gazeteci Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin yurt dışına para transfer edip, daireler ve dükkanlar aldığı haberleri üzerine geldi.

KÖLN’DE YATIRIMLAR

Ağırel’in ortaya çıkardığı bilgilere göre Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşi olan Hülya Gökçek, 2022’de Almanya’nın Köln şehrinde 30 bin Euro sermaye ile HAMAG isimli şirket kurdu. 2023’te şirketin hesabına Türkiye’deki bir banka üzerinden önce 722 bin Euro ardından 3 milyon 857 bin Euro para transferi yapıldı.

Hülya Gökçek, bu para ile Düsseldorf’un en nezih sokaklarından birinde bulunan 18 daireli binayı ‘yurt yapmak’ amacıyla 3 milyon 857 bin Euro karşılığında satın aldı. 500 bin Euro’nun üzerinde tadilat harcaması da yapıldı.

Vilbert şehrinde, 5 dükkanı ve 18 dairesi bulunan alışveriş merkezini 8.5 milyon Euro’ya alınmak istendi. Ancak Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmedi.

Gökçek ailesi AVM satışı için anlaşmayı son anda bozunca, 500 bin Euro tazminat ödeyerek satıştan caydı. Yine de aracılarla davalık oldu. Gökçek ailesi, ayrıca Lüksemburg’da bir AVM’yi 280 milyon Euro’ya satın almak için de pazarlık yaptı. Bu iddialar medyada yer alınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açıldığını bir resmi açıklama ile duyurdu. Soruşturma haberi üzerine Melih Gökçek de açıklama yaptı ve şöyle dedi:

ADALETE TESLİM

“Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddialarıyla ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır. Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum.”

HUKUKÇU’NUN İTİRAZI

Avukat Uğur Poyraz ise, soruşturma yöntemini eleştirdi ve şu mesajı paylaştı: “Yargı sistemimize göre Melih Gökçek’in sabahın köründe evden alınması, gözaltı ve muayene sırasında videolarının çekilip yayınlanması, mallarına elkonulması, şirketlerine kayyum atanması gerekmiyor mu ? Bugüne kadar herkese bunlar yapıldığı için sordum.”

Muhalif olunca kelepçe

HUKUKTA ‘ÇİFTE STANDART VAR’ DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Türkiye’de hukuk iktidara yakın isimlerle muhaliflere farklı işliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez Melih Gökçek dönemine ilişkin inceleme başlatmış, Belediye avukatları, Gökçek hakkında “görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma ve kamuyu zarara uğratma” gibi suçlamalarla yaklaşık 100 suç duyurusunda bulunmuştu. Ankapark, helikopter kiralanması, Belbeton A.Ş.’nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devri ve süs bitkisi ihaleleri gibi çok sayıda başlık ortaya çıktı. Ancak bu başvurular yargıyı harekete geçirmedi.

ARINÇ HALA BEKLİYOR

Dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç, 2015’te Gökçek için “Ankara’yı parsel parsel sattı” ifadesini kullandı. Yıllar sonra, “Savcılar beni çağırırsa, ifade vermeye hazırım” dedi. Buna rağmen harekete geçen olmadı. Oysa günümüzde paylaşımlar, eleştiriler veya gizli tanık beyanlarıyla muhalif isimler hakkında hızla soruşturmalar açılabiliyor, gözaltılar, kelepçeli fotoğralan ve tutuklama kararları gündeme gelebiliyor. Hatta öyle ki, siyasi eleştiride bulundu diye TÜSİAD yöneticileri bile neredeyse tutuklanıyorlardı. Komedyen Deniz Göktaş ise, kendisi yurtdışında dönüp teslim olduğu halde, yakalanmış gibi kelepçelenmiş, bu fotoğraflar yayınlanmıştı.

AKP’li Şamil Tayyar işe Alman gizli servisini kattı

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturmayı değerlendirdi. Tayyar şunları aktardı: “Melih Gökçek’in oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına kayıt dışı para aktardığı iddiası ortalığa düştüğünde sosyal medyada özellikle muhalif hesaplar iki senaryoyu dillendirmeye başladılar. 1-Mansur Yavaş’a yapılacak operasyon öncesi Melih Gökçek’i alacaklar. 2-Mansur Yavaş iktidarla anlaştı, geçiş için Melih Gökçek’e operasyonu şart koştu. Akla ziyan, taban tabana zıt bu iki senaryodaki temel amaç, adli operasyonlara ‘siyasi örtü’ geçirmek, zihinleri bulandırmaktı.

Malum, iddiaya konu kayıt dışı transfer iddiası, Almanya’dan başlıyor. Köln’de 70 milyon Euro’luk devasa karargah kuran Alihan Kuriş’e yönelik operasyondan sonra bu iddianın gündeme getirilmesi tesadüf olamaz. Alman gizli servisinin süreçte rolü söz konusu olabilir.” Gökçek’in olgun davrandığını savundu.

Halk: Başkanlık maaşıyla bu serveti nasıl yaptı?

2017’de görevden alınan Melih Gökçek hakkında hukuki bir işlem yapılmadı. Açılan soruşturmayla ilgili sosyal medya paylaşımları:

-Şafak operasyonu ile alınması gerekenler davetiyeyle ifadeye çağırılıyor.

-Ankara’yı parsel parsel sattığını AKP açıkladı ama işlem yapılmadı.

-Bu serveti ABB başkanı ve öğretmen eşinin maaşı ile mi yaptı, hesap vermeli.

-Geçmişte Melih Gökcek, ‘Ben gidersem, yalnız gitmem’ demişti.

Ağırel, tanık sıfatıyla dinlenecek

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifade vermeye çağırıldı. Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmasına ilişkin bir haber yapmış, Başsavcılık Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ağırel sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden arandım. Yapılan bilgilendirmede, bugün (31 Ağustos) tanık sıfatıyla ifademe başvurulacağı tarafıma bildirildi. Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında, hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim.”

Sosyal medyada Ağırel’e saldırılar

Yaptığı haberler nedeniyle birçok kez cezaevine giren SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel, gündem olan Gökçek ailesiyle ilgili son haberi nedeniyle de hedef alındı. Sosyal medyadan iktidara yakınlığıyla bilinen bazı isimler, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in aklanacağını öne sürdü. Paylaşımlarda, “Bakın göreceksiniz Murat Ağırel tutuklanır. Tutuklananlar arasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eklenir” iddiasında bulundu.

Mahdumun villası 600 milyon

Melih Gökçek’in AKP Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek de malvarlığı ile tartışılıyor. Osman Gökçek’in Ankara İncek’te 14 dönüm arazi üzerinde bulunan villasının değeri 600 milyon TL. Villada 16 oda, 5 yatak odası, 10 banyo, 250 metrekarelik havuz, 160 metrekarelik salon ve 110 metrekarelik eğlence odası var. Osman Gökçek aynı zamanda Beyaz TV kanalının sahibi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Osman Gökçek’in villasını, Binko İnşaat isimli bir firmanın yaptığını açıklamıştı.

Gelinin villası 300 milyon

Almanya’daki gayrimenkulleri ortaya çıkan Ahmet Gökçek’in eşi Hülya Gökçek’in de adına İzmir Narlıdere’de 1751 metrekarelik alana kurulu 300 milyon TL’lik villası ortaya çıkmıştı. Narlıdere Sahilevleri Mahallesi’ndeki yapının ruhsat almadığı tespit edildi. İki katlı, havuzlu ve garajlı villa kayıtlarda “kerpiç köy evi” olarak yer aldığı ve yıkım kararı bulunduğu iddia edildi.

HAMAG ismi Gökçek ailesinin baş harflerinden

Almanya’daki HAMAG şirketi adını Gökçek ailesindeki kişilerin isimlerinin baş harflerinden alıyor. Şirketin isminin açılımı şu anlama geliyor.

H harfi Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek’in eşinin ilk harfi.

A harfi Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek’in isminin baş harfi.

M harfi İbrahim Melih Gökçek’in isminin baş harfi.

A harfi Melih Gökçek’in torunu Melih Ahmet Gökçek’in isminin baş harfi.

G harfi ise Gökçek ailesinin soyismini ifade ediyor.

Bekir Coşkun Melih Gökçek’i böyle yazmıştı

Yol

Bizim evin yolu Türkiye gibidir...

Günde iki kez geçerim...

★★★

TBMM bu yanda...

Genelkurmay karşısında, daralttılar girişini...

MGK, bakanlıklar...

CHP, ölü toprağı serpilmiş gibi...

Biraz geride AKP, Arap mimarisi...

Bu arkadaşlar gelince güzergâhta iki muhteşem yapı yükseldi; Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cami...

★★★

Bir sabah kalktık; bizim caddenin adı “Saltoğlu Caddesi” oluvermiş...

Hani Dadaloğlu, Köroğlu gibi bir efsane kahramanlardandır diye açtım ansiklopediyi, ara tara “Saltoğlu” yok...

Sordum tabii:

“Saltoğlu destanını nereden bulurum?”

“Ne destanı?..”

Meğer Melih Gökçek’in imar müdürüymüş; Seyfi Saltoğlu...

Mimar falan değil, pantolon terzisi aslında... Sahte ilkokul diploması almış, yakalanmış, onun adını vermişler bizim caddeye...

Mahalleli mahkemeye verdi, kaldırdılar, “Angora Caddesi” oldu...

Yoksa her adresimi yazdığımda pantoloncuyu yazacaktım...

★★★

Ve ODTÜ bizim yolun üzerindedir...

Dün 500 kamyon vardı...

Polis kuşatması altında ODTÜ’nün içinden yolu geçirmek için... Bir istila ordusu görüntüsü ki insan “Düşman ne yanda” diye sorar...

Ağaçların altına oturmuş çaresiz öğrenci kızlar ağlayarak ağaçlarının kesilmesini, ormanın bir maden ocağına dönüşmesini seyrediyorlar...

★★★

Bu yol üzerinde ahali yok mu derseniz...

Var...

Sebze kamyonları şehre tam girerken hızı kesemeyip daha çok bizim güzergâhta devrilir... Varoşlardan koşan gelir bedava sebze toplamaya...

Patlıcan, domates, biber, mevsimine göre...

Trafik polisi manav gibi:

“Turşuluk biber geldi dediler memur bey...”

“Dün üç takla ile kırmızı MAN’da lahana geldi, ama erken bitti...”

“Sivri gelse...”

“Polatlı’dan çıktı 110 ile geliyor, kesin dönemez...”

Ahali de orada yani...

H H H

Olsun...

Yollar bizimdir...

Bekir Coşkun / Cumhuriyet