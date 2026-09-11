Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Melih Gökçek’in, gelini Hülya Cerit Gökçek için Ankara Çankaya’da park yaptırdığı ortaya çıktı. Almanya’daki şirketleri aracılığı ile yurt dışına kaynağı belirsiz para transferi yapmakla ile suçlanan Hülya Gökçek önceki gün eşi Ahmet Gökçek ile “şüpheli’’ sıfatıyla savcıya ifade vermişti.

3 BİN 400 METREKARE

Ankara’da 23 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek döneminde yapılan Portakal Çiçeği Sokaktaki parka “Hülya” adı verildi.

Ahmet ve Hülya Gökçek’in evlendikten sonra bir süre bu sokakta oturduğu belirtilirken 3 bin 400 metrekare büyüklüğündeki parka “Hülya” adının verilmesinin de gelin Hülya Gökçek’ten kaynaklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Melih Gökçek ile oğlu Ahmet ve gelini Hülya Gökçek’in de ifadesine başvurulmuştu.