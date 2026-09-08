Almanya’da sıfır çalışanı olan ve sıfır geliri bulunan HAMAG adlı holding üzerinden Gökçek Ailesi’nin para transferi ile 3.8 milyon Euro’luk bina alınması, bu ülke yetkililerini de harekete geçirdi. Ankara eski İBB Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in oğlu ve torununun Almanya’ya transfer ettiği paranın tam miktarı ise 3 milyon 997 bin 867 Euro oldu.

Düsseldorf merkezli Hamag Holding GmbH adlı bu şirketin Genel Müdürü, Gökçek’in gelini Hülya Gökçek. Holdingin imza yetkilisi ise 23 yaşındaki Melih Gökçek’in torunu İbrahim Melih Gökçek gözüküyor. Torun, Almanlar’ın ‘prokurist’ dediği, “genel müdür imzası kullanan ama sorumluluğu olmayan” yetkili olarak kayıtlı. Torun Gökçek’in imza yetkisi 26.02.2024’te, yani 21 yaşındayken başladı ve resmi kayıtlara göre halen devam ediyor.

Aile burada bir değil iki şirket kurdu. Birinin adı HAMAG Holding GmbH, diğeri ise HAMAG-Vertriebs GmbH. 30 bin Euro sermayeli bir şirketin, nasıl olup da 4 milyon Euro’ya yakın bir parayı ödediği bilinmiyor. Burada HAMAG’ın, şirket kurucusundan borç mu aldığı, yoksa sermaye artırımı mı yaptığı net değil.

Ankara’da dün ifade veren Gökçek’in büyük oğlu Ahmet (47) ve eşi Hülya Gökçek...

YURT İÇİ - YURT DIŞI

Alman ticaret sicil kayıtlarında, HAMAG holding bir limited şirket olarak kayıtlı. Bir genel müdür ile Hülya Gökçek imza yetkilisi görülüyor. İmza yetkisi olan İbrahim Melih Gökçek dedesiyle aynı adı taşıyor. Şirketin faaliyet konusu; yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlerdeki hisse satın alınması, elde tutulması ve yönetilmesi; gayrimenkullerin yönetimi, satın alınması ve satışı; ayrıca yurtdışı iştiraklere yapılan yatırımlar.

Resmi kayıtlara göre Türkiye’den banka üzeri havale edilen miktar 3 milyon 997 bin 867 Euro. Şirketin yatırdığı para ise, 3 milyon 857 bin 246 Euro ve bu, “Arsalar, arsa benzeri haklar ve yapılar; başkalarına ait arsalar üzerindeki yapılar dahil” diye kayıtlı. Yani Düsseldorf’taki binaya bu kadar para yatırılmış. Son duruma göre şirketin 194 bin 504 Euroluk bir açığı var.

Şirketler resmi belgelerde

GÖKÇEK’İN HOLDİNGİ

Merkezi Düsseldorf’ta bulunan HAMAG Holding GmbH, 40227 Düsseldorf Asliye Mahkemesi’nde HRB 103650 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı. Ticaret Sicili’ndeki son değişiklik 14.05.2025 tarihinde yapıldı. Şirket şu anda 2 yönetici (vekil İbrahim Melih Gökçek, Genel Müdür Hülya Gökçek) tarafından yönetiliyor. Kayıtlara göre şirkette bir ortak bulunuyor. Yani tek sahipli. Şirketin KDV numarası ve bir şubesinin adresi var ve bankada da şirket adına hesap açılmış durumda.

Bunlar olurken, olayın ve özellikle de, hiç bir çalışanı ve geliri olmayan HAMAG’ı yüksek miktarda para transferinin Alman vergi hukuku açısından da incelendiği bilgileri geliyor.

BU AVM’Yİ ALACAKLARDI

Gökçek’ler, 8 milyon Euro’ya almak isteyip alamadıkları bu AVM için 500 bin Euroluk tazminat ödediler.

Almanlar, ‘Paranın kaynağı legal mi?’ araştırması yaptı

Alman maliyesi, yurt dışından aktarılan paranın kaynağı ile bilançoyu araştırıyor. SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, özellikle yurt dışı kaynaklı bu paranın, nasıl olup da, Düsseldorf’ta 18 daireli apartman alınana kadar holdingin bütçesinde görülmediği sorgulanıyor. Konuyla ilgili mali birimlerden bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye’deki haberlerden çok önce, Alman Maliyesi’nin para transferini sorduğu ve parayı gönderen birimlerden bilgi talep ettiği öğrenildi.

İNCELEME İDDİALARI

Kara para aklama ya da vergisiz kazancı transfer etmek, Alman vergi hukuku açısından ağır suç ve şirket de Almanya’da olduğu için Almanya’da vergi mükellefi. Alman maliyesi, yurt dışından transfer edilen bu derece yüksek miktardakı paraları, “yurt dışından suç gelirlerinden elde edilen paralar“ olarak tasnif ediyor. Gökçek’in oğlu ve gelini adına kurulan HAMAG Holding adına gönderilen paranın Türkiye’de vergi dairesinden gizlenerek aktarılıp aktarılmadığının da bilgisine ulaşılmaya çalışıldığı yönünde işaretler geliyor. Alman yetkililerin, Türkiye ile bu konuda adli yardımlaşma talep etmesi ve ardından ilgili muhasebe kayıtları, sözleşmeleri ve diğer belgeleri talep etmesi bekleniyor.

Yurt dışına kayıt dışı para aktarımı soruşturmasında 5 saat ifade verdiler

Gökçek çiftine adli kontrol verildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, geçen cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Ahmet ile Hülya Gökçek adliyeye el ele girdi, mahkeme çıkışı ise sırıtarak ayrıldı.

ÇIKIŞ YASAĞI

Dün ise Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Adliyeden girerken görüntü vermeyen ikilinin ifadesi 5 saati aştı. Ahmet Gökçek ve eşi akşam saatlerinden adliyeden birlikte ayrılırken de görüntü vermek istemediler ve soruları yanıtlamadılar. Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek, hakimliğe sevk edildi. Gökçek çifti yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.