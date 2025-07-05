İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, soruşturmalar iktidar belediyelerine uğramıyor.

HUKUK SİYASALLAŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Biz Ankara’da Melih Gökçek dönemine ilişkin 100 soruşturma dosyasını savcılığa verdik ama Gökçek ifadeye bile çağrılmadı’’ dedi. Yavaş sosyal medya hesabından “Bu hukukun siyasallaştığını gösteriyor’’ paylaşımı yaptı. seçimden hemen sonra Mansur Yavaş, 31 Mart 2019’daki yerel seçimin ardından göreve gelir gelmez, Teftiş Kurulu aracılığıyla Melih Gökçek dönemini incelettirmişti. Teftiş Kurulu’nun tespitleri üzerine Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında “Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma’’ gibi iddiaları ile 100’e yakın suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu dosyalarla ilgili işlem yapılmadı.

BELEDİYENİN ZARARA UĞRATILDĞI İDDİA EDİLEN PROJELER

Ankapark da yargıya taşındı

Yargıya taşınan konular arasında 801 milyon dolar harcanan ve hurdaya dönen Ankapark, helikopter kiralanmalarında usulsüzlük, Belbeton’un özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması gibi iddialar yer aldı. Bu iddialardan bir bölümü şöyle sıralandı:

TELEFERİK: Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlanması ve şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL haksız ödeme yapılması.

BELYA: 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BELYA şirketinin değerinin 26,7 milyon TL olduğu, özelleştirme sonrası da şirkete belediye bütçesinden para aktarıldığı.

STAT: Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcanması.

ANKET A.Ş.: Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği ve o dönem aylık 3 bin 800 TL maaşla çalıştırıldığı.

TAŞINMAZLAR: Kamuya ait taşınmazların bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verilmesi.

ARITMA TESİSİ: Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi için ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alınması ve bu paranın başka işlerde kullanılması.