Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ arazisi içinden geçen yol çalışmasını 9 yıl sonra devam ettirdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

'HİÇBİR ŞEYDEN ANLAMAZ'

Gökçek, kendisinin görevden alınmasından sonra belediye başkanlığına getirilen Mustafa Tuna'ya ilişkin olarak ise , "Hiçbir şeyden anlamaz bir belediye başkanı vardır. Mustafa Tuna. O kendi yoldan vazgeçti. Niye? Solcular tepki gösteriyormuş. Ne olur tepki gösterse" dedi.

'YAVAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gökçek, Yavaş'a ilişkin olarak ise, "Mansur Yavaş sonunda düşünmüş, taşınmış, demiş ki 'Arkadaş Melih doğru iş yapmış.' Ben bunu devam ettireyim'. Sen benim dediklerimi yapsan. Zaten mesele halolulur. Teşekkür etmek aklımdan geçmezdi ama ben ilk defa hayırlı bir iş yapan Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Yolumuzun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

'MECBUREN BURAYI AÇACAKTIM'

Gökçek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'nın gündemi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi içerisinden geçen ikinci yol. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasından 8,5 kilometrelik bir yol yapmıştım.

9 yıl önce. 9 yıldan beri burası hala açılamadı. Şimdi Mansur Yavaş düşünmüş, taşınmış demiş ki, Melih Gökçek doğru bir iş yapıyor. Neden? Çünkü Konya yolu, Güney-Kuzey istikametindeki tek alternatif. İkincisi yok. İkinci yol bu olacak. Bu yolun olması zaruri. Eskişehir yoluyla İncek Bulvarı'nı ve Mogan Gölü'nü birbirine bağlayacak olan bu yolun yapılması olmazsa olmaz. Bir grup trafikten anlamaz.

Yani sadece ve sadece laf salatası yapan bir grup buna karşı çıkıyor. Mansur Yavaş diyor, Melih Gökçek'in projesini takip ediyor. Edecek mecbur başka çare yok. Ben belediye başkanı olduğum dönemde Doğu-Batı istikametinde Eskişehir yolu ve Konya yoluna paralel dört tane bulvar daha açtım.

Toplam altı bulvar oldu. Hangisi bunlar? Batı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Sabancı Bulvarı ve İncek Bulvarı. Altı tane oldu. Ama Kuzey-Güney istikametinde Konya yolunun alternatifi yok ki. Mecburen burayı açacaktım.

'O KENDİ YOLDAN VAZGEÇTİ'

Ve bir gecede de açtım. Bir gecede, iki değil, sekiz buçuk kilometre yolu açtım. O zaman da ortalık birbirine girmişti. Tam asfaltını yapacağız. O sırada görevden alındık. Görevden alındığımız için biz de yolu bitiremedik. Hiçbir şeyden anlamaz bir belediye başkanı vardır. Mustafa Tuna. O kendi yoldan vazgeçti. Niye? Solcular tepki gösteriyormuş. Ne olur tepki gösterse. Hatırlamıyor musun Malatya 1071 bulvarında CHP'li milletvekilleri ellerine taş alıp da atmadılar mı? Ne oldu? Şimdi hepsi oradan geçiyor. Hepsi teşekkür ediyor. Orası olmasa tam bir kangren olacak yolda. Bu da aynı. Bunun da yapılması olmazsa olmaz. Yapılacak da. Mansur Yavaş sonunda düşünmüş, taşınmış, demiş ki 'Arkadaş Melih doğru iş yapmış.'

Ben bunu devam ettireyim'. Sen benim dediklerimi yapsan. Zaten mesele halolulur. İlk defa bir doğru iş yapıyorsun Mansur. Sana teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek aklımdan geçmezdi ama sana teşekkür ediyorum. Bu yolun yapılması lazım. Çünkü kuzey güney istikametindeki ikinci alternatif yol olacak.

'BİZ ANKARA'YI SEVENLERE YAPIYORUZ'

Eskişehir yoluyla İncek'i bağladığın zaman trafik olduğu gibi buraya akacak ve iş rahatlayacak. Yapılması lazım. Bugün bir grup kendini bilmez Ankara Belediyesi önünde protesto yapacaklarmış.

Hadi oradan siz de. Siz kendi işinize bakın. Yaşamayın Ankara'da. Biz Ankara'yı sevenlere yapıyoruz bu yolları. Sevmeyenlere değil. Siz Ankara düşmanısınız. Başka bir şey değil. Ben ilk defa hayırlı bir iş yapan Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Yolumuzun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."