ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankapark’a 2013’te Melih Gökçek döneminde alınan dinozor ve robotların aynısı için ve aynı firmadan fiyat talebinde bulundu. “Gengu Dinosaurs Technology Co ve Guangzhou Shangpin Creative Co” adlı Çin firmalarının verdiği fiyat Gökçek döneminde ödenen paranın 3.7 oranında daha ucuz çıktı. Gökçek 801 milyon dolar (38 milyar TL) harcadığı Ankapark’ı işletemedi ve park hurda yığınına döndü. Toplam 2 bin 573 adet ürün için dönem içinde gelen teklifler toplandı. Gökçek dönemindeki faturalara göre bu ürünler için 5 milyon 732 bin 581 dolar ödendi. Aynı firmalar aynı ürünler için Yavaş’a 1 milyon 548 bin 175 dolar fiyat verdi. Arada 4 milyon 184 bin 406 dolar fark çıktı.

DİNOZOR FARKI

Sadece 248 adet dinozorda 1 milyon 860 bin dolar fark oluştu. Faturalara göre Gökçek 248 adet dinozor için 2013’te 2 milyon 783 bin 86 dolar ödedi. Aynı firma Mansur Yavaş’a aynı adet ve aynı ürün dinozor için 922 bin 880 dolar fiyat verdi. Arada 1 milyon 860 bin 206 dolar fark oluştu. Gökçek döneminde Çin firmasından da 10 adet robot alındı ve faturaya göre 377 bin 709 dolar ödendi. Yavaş ise aynı firmadan aynı robotlar için fiyat istedi ve 37 bin 355 dolar fiyat verildi. Arada 340 bin 354 dolar fark oluştu.

ALMANYA EVLERİNİN PARASI DİNOZORDAN MI?

Gökçek döneminde 17 adet oyuncak için de 128 bin 284 dolar ödendi. Firma Yavaş’a aynı ürünler için 40 bin 890 dolar fiyat verdi. Arada 87 bin 394 dolar fark oluştu. 2 bin 300 adet aydınlatma birimine de 2 milyon 443 bin 391 dolar ödendi. Yavaş’a ise 547 bin 900 dolar fiyat verildi, arada 1 milyon 895 bin 491 dolar fiyat farkı çıktı.

Bugün davetle ifade verecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlerine kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla ilgili olarak bugün Ankara Adliyesinde ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Gökçek’i saat 16.00’da ifade vermesi için davet etmişti. Son süreç gazeteci Murat Ağırel’in, Gökçek ailesinin Almanya’daki yatırım iddialarını haberleştirilmesi sonrası başladı. Gökçek, sosyal medya hesabından 29 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim… Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” dedi.