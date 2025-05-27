Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’e soluk aldıracak alanlara bir yenisini daha ekledi. Atatürk’ün emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı açılıyor.

Parkın tanıtımında gazetecilerle bir araya gelen Yavaş, “Burası yıllar önce Atatürk Orman Çiftliği’ydi. Özellikle buraya komşu alanda yapılan hayvanat bahçesinde birçok ağaç vardı. Ankapark yapacağız deyip oradaki ağaçların hemen hepsini gece vakti kestiler. Burada Ankara’nın merkezindeki en büyük yeşil alanı da yapmış oluyoruz” dedi.

940 BİN METREKARE

Mansur Yavaş doğal yaşam alanındaki hayvanları sıralarken bir muhabir geçmiş dönemde Ankara’da yapılan ve milyonlarca TL harcanan dinozor heykellerini hatırlatarak “Hayvan olarak dinozor yok galiba başkanım” sorusunu yöneltti. Yavaş gülerek “Yok” dedi.

Park yaklaşık 940 bin metrekare alanda 3 etaptan oluşacak. Parkta hayvanlar için doğal yaşam alanları, mini hayvanat bahçesi, meyve bahçeleri, yeme içme birimleri, etkinlik alanları, çocuklar ve gençler için çeşitli oyun alanları, dinlenme alanları, dumansız piknik alanları, oyun tepeleri, koku bahçeleri-tıbbi aromatik bahçeler yer alacak. Alanda Atatürk ve Atatürk Orman Çiftliğine ait fotoğraflar ile “Geçmişin İzleri” sergisinde vatandaş zaman yolculuğu yapabilecek.