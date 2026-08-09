Cem YILDIRIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’in “Ankara’ya yılda 10 milyon turist gelecek, dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz’’ dediği ancak işletemeyip hurda yığınına dönen Ankapark küllerinden doğdu.

Gökçek’in 801 milyon dolar (Yaklaşık 38 milyar lira) harcadığı ve değil 10 milyon turist, başkentlilerin bile ilgi göstermediği Ankapark, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın çabası ile 7 yıl sonra ayağa kaldırıldı ve kapılarını yeniden açtı.

4 milyon 700 bin dolar ödenen dinozor maketleri ile de tartışma yaratan Ankapark için Gökçek’in robotu da yaptırılmıştı. 87 bin 500 dolar harcanan robot kayboldu ve akıbeti de belli olmadı.

BAKIM VE ONARIM YAPILDI

Ankapark bu süreçte yeniden elden geçirildi, dinozorlar da tamir edildi, birçok alanda bakım ve onarım çalışması yapıldı ve ücretsiz olarak hizmete açıldı. ABB tarafından mahkeme kararıyla devralınan ve uzun süredir atıl olan Ankapark, yürütülen yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

GEZİ TRENLERİ ÜCRETSİZ

Ücretsiz rekreasyon alanı olarak hizmet veren tesiste eğlence üniteleri henüz faaliyete geçmedi. Tesis, ücretsiz piknik ve yürüyüş parkı olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Eğlence üniteleri ise daha sonra hizmet vermeye başlayacak. Ankapark’ta, raylı gezi trenleri de ücretsiz hizmet veriyor. Çardaklı dinlenme alanları, büfeler, otomatlar ve yeşil alanlar da kullanıma açıldı.

Büyük paralar gitti ama Gökçek’e işlem yapılmadı

Melih Gökçek döneminde Ankapark’a konulan dinozor heykellerine 4 milyon 700 bin dolar, hiç kullanılmayan teleferik için de 50 milyon 438 bin dolar harcandı, park işletilemedi ve kapandı. Oyuncaklar da çürüdü, Gökçek hakkındaki suç duyuruları işleme konulmadı. Ankapark’ta çöpe giden Gökçek’in yaptığı boşa giden bazı masraflar şöyle:

Mansur Yavaş daha önce bölgeyi gazetecilerle gezmişti.

- Jet ski: 33 milyon 286 bin dolar

- Plastik çiçekler: 1 milyon 800 bin dolar

- Giriş kapıları: 14 milyon 548 bin dolar

- Canlı bitkiler: 16 milyon 201 bin dolar

- Uçan ada oyuncağı: 8 milyon 194 bin dolar

- Hız treni: 12 milyon 475 bin dolar

- Müzikli fıskiye: 14 milyon 822 bin dolar

- Nuh’un Gemisi: 698 bin 253 dolar

- Otorobot : 6 milyon 166 bin dolar

- Hareketli timsah: 15 bin 954 dolar

- Formula simülatörü: 90 bin 644 dolar

- Kedi temalı havuz: 697 bin 591 dolar

- Roller coaster oyuncağı: 14 milyon 545 bin dolar