AKP milletvekili Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de sunuculuk yapan D.D ve P.E hakkında fuhuş ve uyuşturucu kullanımı suçlarından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre iki sunucunun da kanaldaki görevine son verildi.

Beyaz TV’de çalışan iki kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verildi. Bunun ardından savcılık iki isim hakkında soruşturma başlattı. Şikayet dilekçesinde, daha önce bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediklerine dair yayınlanan haberlere yer verilirken iki sunucunun haberi yapan kişi hakkında şikayetçi olduğu ve ifadeye çağrıldığı belirtildi.

SAVCILIK BİLGİ VERDİ

Öte yandan savcılık, AKP’li Osman Gökçek’e ait Beyaz TV’ye soruşturma hakkında bilgi vermesinin ardından iki sunucunun işlerine son verildiği iddia edildi.