ABB eski Başkanı Melih Gökçek yurt dışına kaynağı belli olmayan para transfer ettiği ve mal edindiği gerekçesiyle önceki gün savcılığa ifade verdi.

Gökçek, Ankara Adliyesi’ne 23 milyon lira değerindeki Mercedes S400d model araç ile geldi.

Gökçek’in aracının yıllık Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) bile 2,5 asgari ücret ve 70 bin 18 lira tutuyor. Araçta sürüş destek sistemleri, öndeki araca göre hız ve mesafeyi koruyan cruise control, şerit takip asistanı, radar ve 4 çekişli yol tutuş sistemi var. 0-100 kilometreye 5 saniyede çıkan 3,0 litrelik 340 beygir turbo motor da bulunuyor. 250 kilometre hız yapabiliyor.

Adliyeye lüks otomobil ve korumalarla geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Adliyesi’ndeki ifadesinin ardından kısa bir açıklama yaptı. Soru almayan Gökçek, korumalarıyla birlikte geldiği lüks Mercedes aracıyla adliyeden ayrıldı.