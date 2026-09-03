Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatı Nadi Türkaslan’ın, eski Başkan Melih Gökçek ve ailesi için savcılığa yaptığı “Gökçekler Suç Örgütü” başvurusundan “ahtapot” şeması da çıktı. Şemada, Melih Gökçek’in bağlantıları, eşi Nevin Gökçek’in S.O.S Vakfı, oğlu Osman Gökçek’in Beyaz TV’si, oğlu Ahmet Gökçek’in Ankaraspor ve Osmanlıspor takımları yer aldı.

HIRSIZ POLİSİ KOVALIYOR

Daha önce gündeme gelen şemada Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek ve Ahmet Gökçek’e bağlı olan belediye şirketleri, vakıf ve kuruluşlar ile bunlarla bağlantılı isimler de bulunuyor. 28 Şubat davasının savcısı olan ve FETÖ davasından 17 yıl hapse mahkûm edilen eski savcı Mustafa Bilgili ile 10 yıllık firardan sonra yakalanan FETÖ’cü savcı Şadan Sakınan da var.

Mansur Yavaş 27 Eylül 2025’te Beypazarı ziyaretinde “Bu şema Gökçek’in nasıl bir örgüt kurup ailesini ve kurumları nasıl beslediğini, ihaleleri nasıl verdiğini gösteriyor. Bununla alakalı suç işlemek için çete kurmaktan dilekçe hazırlıyoruz” demişti.

UĞRAŞACAĞIZ

“Yolsuzluk yapanlar ile sonuna kadar uğraşacağız. Türkiye’de hırsız, polisi kovalıyor. Hesabının sorulacağı bir gün gelecek” diyen Yavaş şunları söylemişti:

“Oğlu 600 milyonluk villayı hangi parayla yaptırıyor? Türkiye’nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğim. Gökçek boş gezmeyip oynasınlar diye oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı almış, bunları ve eşine ait S.O.S Vakfı’nı finanse etmiş. Şema Gökçek’in örgüt kurup ailesine ait kurumları nasıl beslediğini ve ihaleleri nasıl verdiğini gösteriyor. Belediyenin mallarını cemaatlere vermiş.”

Gökçek davetle ifadeye çağrıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek’in, Başsavcılık bünyesindeki Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na 4 Eylül Cuma günü (yarın) saat 16.00’da çağrıldığı belirtildi. Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da gayrimenkul yatırımları yaptığı, Velbert’te 8,5 milyon Euro’luk bir alışveriş merkeziyle ve Lüksemburg’da 180 milyon Euro’luk bir alışveriş merkezi için yürütülen görüşmelerle bağlantılı olduğu yönünde iddialar paylaşmış, Gökçek hakkında yürütülen soruşturma, 29 Ağustos’ta resen başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ağırel’in de daha önce tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.