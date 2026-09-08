Melih Gökçek, sakız çiğneye çiğneye geldiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda iki saat ifade verdi.

Çıkışta daha ciddiydi.

Sakızı ağzından çıkarmıştı.

Adliye önündeki basın açıklamasında, “Yüzlerce kez soruşturma geçirdim ve aklandım”

demek isterken, şu tuhaf cümleleri sarf etti:

“Hani meşhur bir laf vardır: ‘Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın. Ben beş yüz sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar.”

Gökçek’in soru sormak isteyen gazetecilerle takışmasına bakılırsa çekirge bu sefer sıçrayamamış görünüyor.

İFADESİ YEDİ SAYFA

Gökçek’in ifadesi yedi sayfa tutuyor.

Gökçek, 150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçindiğini söylüyor.

Yurt içi ya da yurt dışında üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını ve bir şirkette ortaklığının bulunmadığını anlatıyor.

26 KALEM TAPU KAYDI

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek’in 2019 yılına ait tapu dökümünü paylaşmıştı. Bu dökümde Gökçek’in üzerine 26 ev, arsa ve tarla görünüyor.

Ağırel’e yanıt veren Gökçek, üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını iddia edip tapu kaydını açıklamıştı.

Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruluyor.

Bunları geçmişte alıp sattığını belirtiyor.

Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan, ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor.

Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor.

Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve taşınmazları bilmiyormuş.

Oğlu Ahmet hakkında çarpıcı bir ifade kullanıyor.

“Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır” diyor.

Hatta oğluna destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villasını satarak, elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini söylüyor.

BU SERVETİN KAYNAĞI NE?

Somut bir işi olmayan, 2018’de babasından yardım alan Ahmet Gökçek, nasıl dört yıl sonra Almanya’da şirket kurup 3.8 milyon Euro’luk apartman alabiliyor?

Bu parayı nasıl kazandılar?

Ticaret mi yaptılar?

Ellerindeki taşınmazları mı sattılar?

3.8 milyon Euro, bugün 200 milyon TL’nin üzerinde bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla oldukça lüks taşınmazlara sahip olmalılar. Bu taşınmazlar nelerdi ve hangi şehirdeydi?

Gökçek, oğlunun ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermayesini bilmediğini anlatıyor ve “Kendilerine sorun” diyor.

HAMAG

Hülya Gökçek’in 2022 yılında Almanya’da kurduğu ‘HAMAG İmmobilien GmbH’ adlı şirketin kuruluşunda Gökçek’in rolü, finansmanında katkısı olup olmadığı araştırılıyor.

“Şirketle hukuki ve fiili bağınız var mı?” diye soruluyor.

Gökçek, şirketi Ağırel’in haberiyle öğrendiğini ileri sürüyor.

Oğlu ve gelininin “Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duydukları” ve “birikimlerini değerlendirmek” için şirket kurduklarını söylüyor. “Kredi alabilmek için oturum iznine başvurduklarını” iddia ediyor.

HAMAG’a gönderilen paranın kaynağı da soruşturuluyor.

Gökçek, gelininin varlıklı bir ailenin kızı olduğunu ve para transferlerini sağlayacak gelirinin bulunduğunu söylüyor.

Gökçek’in HAMAG’a kendi malvarlığından veya üçüncü kişiler aracılığıyla döviz, borç ve teminat sağlayıp sağlamadığı üzerinde duruluyor. Gökçek, bu iddiayı reddediyor.

HAMAG’ın Düsseldorf’taki apartmanın hangi kaynaklarla alındığı soruluyor. Gökçek, üç yıl önce gelininin Almanya’da taşınmaz aldığından haberdar olduğunu, başka bir bilgisinin bulunmadığını anlatıyor.

YURT DIŞINA PARA AKTARMA İDDİASI

Gökçek’e yurt dışında doğrudan veya dolaylı şekilde sahibi olduğu, üçüncü kişiler adına tutulan şirket, fon veya banka hesabının bulunup bulunmadığı...

Yurt dışındaki yatırımların gerçek finansörü ve yararlanıcısının kimler, kaynakları neler olduğu açık açık soruluyor.

Bu şirketlerin Gökçek ailesi ya da aileden birileri adına kurulduğu ve Türkiye’den finanse edildiği iddiası yöneltiliyor.

Gökçek, aile adına yurt dışında şirket kurulmadığını söylerken, “Aileden birileri adına kurulan şirket olup olmadığını bilmiyorum” diyor.

EURO VE DOLAR TRANSFERLERİ

Gökçeklerin MASAK raporu çıkarılmış.

2022-2026 yıllar arasında aile bireyleriyle bağlantılı hesaplara yüksek tutarlı Euro ve ABD doları yatırıldığı tespit edilmiş.

BELEDİYE DÖNEMİ SORULDU

Gökçek’in belediye başkanlığı dönemi sorguda gündeme geldi. Belediye başkanlığı döneminde aile bireyleri yararına kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddiaları soruluyor. Gökçek “Desteğim olmamıştır” diyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ahmet ve Hülya Gökçek çiftinin ifadesini aldı.

Sırada torun İbrahim Melih Gökçek de var diye düşünüyorum. Gökçek’in ifadesinden sızanlar, soruşturmada en az sekiz şüphelinin daha olduğunu gösteriyor.