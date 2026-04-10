AKP'nin geçtiğimiz hafta müjde olarak basına servis ettiği ve 'hobi bahçeleri' olarak bilinen imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılmasını öngören düzenlemede değişikliğe gidilecek.



Düzenlemenin detaylarının belli olmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nda AKP’li vekiller ile bakan yardımcıları arasında tartışma yaşanmış, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarım alanlarını başka türlü koruyamayız, yıkılacak” dedi. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise, “Niye biz yıkıyoruz, Ankara’da Mansur Yavaş yıksın, yıkarsanız, her bölgeden 1’er vekile mal olur. Evini yıktığınız kişiler oy vermez” diye konuşmuştu.





AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünkü MKYK'da konuşulanları şu sözlerle duyurdu:

"Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1- Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2 - Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar.

Duydum ki Cumhurbaşkanımız iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş.

Önce ilkinden başlayım.

AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş.

Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş.

Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş,

İkinci mevzuya gelince.

Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş.

Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş.

Doğrusunu yapmış."