Feshedilen Gelecek Partisi’nin lideri; eski AKP’li Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğünü Bülent Arınç - Melih Gökçek kavgasını alevlendirdi. Bülent Arınç, Melih Gökçek’in adliyeye sakız çiğneyerek gitmesini “utanarak izlediğini” söyledi.

Gökçek de, Arınç’ın Davutoğlu’na desteğini eleştirerek “Herkes kimin nerede durduğunu iyi görsün” dedi. Kavgada son durum şöyle:

Arınç

- Bülent Arınç: “Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. ‘Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki’ demek istedi. İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz.”

Gökçek’in çiğnediği sakız Arınç’la olan kavgasını büyüttü.

- Melih Gökçek: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi ‘saygın’ ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün.”

Külünk

- AKP’li Metin Külünk: Davutoğlu’nun oğlunun düğününün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuma toplantısına döndüğünü savundu. Külünk “Merhum Erbakan’a da aynısını yaptılar” dedi ve “Hibrid bir darbe modelinin en önemli siyasi ayaklarıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.