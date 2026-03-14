Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden ayrılması hakkında konuştu.

Sinan Burhan’ın sorularını yanıtlayan Gökçek, o dönem istese Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı seçimini “güle oynaya” kaybettirebileceğini ama yapmadığını söyledi.

"ADAMCAĞIZ"

Erdoğan’dan bahsederken de “adamcağız” diyen Gökçek, hakkındaki anketlerle Erdoğan’ın kandırıldığını belirtti.

Görevden ayrılmasının kendisi için zor olduğunu belirten Gökçek şöyle dedi: “De ki Melih Gökçek sen o görevden alınmana üzüldün mü üzülmedin mi? Üzüldüm tabii. İnsanım ben neticede. Üzüldüm.”